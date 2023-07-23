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    В Астане аферист подделывал товарные чеки

    23 Июля 2023, 16:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Серийный аферист, подделывавший чеки об оплате товара, задержан полицейскими в Астане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП столицы.

    При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела полиции района Сарыарка установлен 37-летний астанчанин, обманывавший продавцов поддельными чеками об оплате.

    Так, находясь в продуктовом магазине по улице Бозбиик мужчина предъявил продавцу «липовый» чек об оплате. Покупатель набрал два пакета продуктов питания, на общую сумму 50 тыс тенге, и там же на месте подделал чек об оплате. Как рассказал продавец, мужчина показал фискальный чек в мобильном приложении телефона, однако оплата так и не поступила.

    Через два дня, он таким же образом обманул продавца магазина по улице Тлендиева, забрав продукты питания на на сумму 50 тысяч тенге.

    «В настоящее время проводится досудебное расследование по статье «мошенничество». Установлено, что мужчина причастен еще к двум аналогичным фактам мошенничества на территории столицы», - сообщили в полиции.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Астана Борьба с преступностью полиция
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