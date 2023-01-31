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    В Астане 3 февраля пройдет предвыборный съезд политической партии «Байтақ»

    31 Января 2023, 12:19

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – 3 февраля 2023 года в Астане состоится предвыборный съезд новой политической партии «Байтақ» - партии Зеленых Казахстана. Такое решение было принято на пленарном заседании политсовета партии, где также обсудили повестку предстоящего съезда, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии.

    На съезде пройдет обсуждение и голосование за предвыборную платформу партии. В работе съезда примут участие делегаты со всех регионов страны.

    Постановление о созыве съезда уже подписал председатель партии «Байтақ» Азаматхан Амиртай.

    Партия учреждена в конце 2022 года с целью создания экологически устойчивого общества; отстаивания и проведения в жизнь принципов Зеленой политики - социальной справедливости, народной демократии и бережного отношения к экологии.

    В Казахстане зарегистрирована новая экологическая партия «Байтақ».

    Партия зеленых «Байтақ» объявила об участии в выборах в Мажилис РК.

    Внеочередные выборы депутатов Мажилиса состоятся 19 марта 2023 года.

    Ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев сделал заявление о назначении внеочередных выборов депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов. С полным текстом заявления можно ознакомиться здесь.

    Также Президент РК подписал Указ о роспуске Мажилиса Парламента Республики Казахстан седьмого созыва и назначении внеочередных выборов депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

    Позже Глава государства подписал Указ о досрочном прекращении полномочий маслихатов всех уровней.


    Фото: tabigat-union.kz

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

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