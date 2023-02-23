В Астане 1758 строителям выплачено 430 млн тенге задолженности по зарплате

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Астане защищены права 1758 работников и погашена задолженность по заработной плате 430 млн тенге. В целях регулирования социальных и трудовых отношений в городе заключено более 34 тысяч коллективных договоров. Об этом сообщил руководитель управления контроля и качества городской среды города Астаны Даулет Доскулов на брифинге в Службе коммуникаций столицы, передает МИА «Казинформ».

По результатам осуществления архитектурно-строительного контроля привлечено к ответственности 477субъектов на сумму более 121 млнтенге, внесено 210 предписаний на устранение замечаний, обязательных к исполнению застройщиками, подрядными организациями, проектными и экспертными компаниями.

Ввиду отсутствия действенных санкций по незаконному строительству в рамках административного производства, налажена судебная практика предъявления исков о признании строительства незаконным и его сносе, а также о понуждении исполнения требований предписаний, за истекший период судами удовлетворено 5 исков.

Анализ административной практики за последние три года показал положительную динамику в части уменьшения количества прекращенных административных дел судами. Скоординирована работа совместно с судебными исполнителями по принудительному исполнению судебных актов, исполнено более 40судебных актов за последние три года.

В базе управления зарегистрировано 1 523 строящихся объекта. Контроль за ходом и качеством строительства осуществляется назначенным ответственным экспертом технического надзора, который на ежемесячной основе предоставляет отчет в управление о ходе строительства объекта. Ежемесячно поступает более 1000отчетов о ходе строительства, по итогам анализа принимаются меры реагирования за допущенные нарушения.

По результатам внедрения информационной системы «E-Qurylys»,где формируются отчеты экспертов технического надзора, наблюдается положительная динамика соблюдения строительными организациями установленных требований, в том числе по качеству, срокам, стоимости, приемку выполненных работ и сдачу объектов в эксплуатацию. В результате осуществления госконтроля в сфере долевого участия в жилищном строительстве МИО в период с 2018 года по 2022 год к административной ответственности по статье 320 части 1 выявлено и привлечено 143 строительных организаций.

По результатам осуществления контроля в сфере трудовых отношений, безопасности и охраны труда проведено 267 проверок с привлечением 87 субъектов на сумму свыше 16 млнтенге. По состоянию на 31 января текущего года по городу задолженность по заработной плате составила 38,2 млн тенге перед 66работниками в восемь предприятиях. По результатам проведенной работы погашена задолженность по заработной плате 430 млн тенге, тем самым защищены права 1 758 работников. В целях регулирования социальных и трудовых отношений в городе заключено более 34 тысячи коллективных договоров.

В результате несчастных случаев на предприятиях пострадали 55 работников. Большинство несчастных случаев происходит на строительных объектах. Государственными инспекторами труда совместно с Профсоюзным Центром города и Национальной Конфедерацией работодателей (предпринимателей) РК в городе проводятся разъяснительные работы с трудовыми коллективами предприятий по соблюдению требований по безопасности и охране труда. В текущем году осуществлено 135выездов с охватом более 3 900 работников.

Работа в сфере организации ветеринарной и фитосанитарной безопасности Управлением ведется на постоянной основе. Всего на территории города Астана идентифицировано 2 361 сельскохозяйственных животных. Общее количество физических и юридических лиц, занимающихся содержанием сельскохозяйственных животных в 2022 году составило 91. В 2022 году было проведено 2 957 диагностических исследований против особо опасных заболеваний на 2023 год планируется провести 3 250 исследований.

Проведено 27 505 манипуляций по вакцинированию животных. В 2023 годупланируется провести 5 тысяч вакцинаций против гриппа птиц. Также до конца года будут бесплатно простерилизованы около 3500кошек бродячих животных города. На территории города Астаны 2023 году планируется обработать 700 га площади против вредных организмов сельскохозяйственных культур (нестадная саранча).

За истекший период выдано 927 лицензий компаниям и физическим лицам. Аттестовано 221 эксперта, осуществляющих экспертные и инжиниринговые услуги в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности. Всего аккредитовано 61 компании по управлению проектами в области архитектуры, градостроительства и строительства. Технической инспекцией оказано 5 810 государственных услуг в установленные сроки, без нарушения требований стандартов и регламентов.

Планируется ввод в эксплуатацию в части проблемных объектов долевого строительства 310 433,73 квадратных метров жилых помещений.