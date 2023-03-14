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    В Астане 10 человек осудили за выписку фиктивных счетов-фактур

    14 Марта 2023, 08:46

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Районным судом №2 Сарыаркинского района города Астаны вынесен обвинительный приговор в отношении 10 лиц по факту организации выписки счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт суда города Астаны.

    Обвиняемые с 2015 по 2018 годы через подконтрольные предприятия выписали счета-фактуры на сумму 2 млрд 440 млн тенге без фактического выполнения работ. Кроме этого, они способствовали уклонению от уплаты налогов контрагентами.

    Вина подсудимых доказана показаниями свидетелей, результатами НСД, заключением судебно-экономической экспертизы, заключениями специалистов ДГД и другими материалами дела.

    Смягчающими уголовную ответственность и наказание обстоятельствами признано наличие у подсудимых на иждивении малолетних детей, за исключением четырех подсудимых.

    Обстоятельств отягчающих ответственность и наказание не установлено.

    Организатор престпной группы осуждена на 8 лет лишения свободы. Остальные участники ОПГ осуждены к 6 годам лишения свободы.

    Всем осужденным назначено дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих функций в коммерческих организациях сроком на 3 года, а также лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением административно-распорядительных функций в коммерческих организациях сроком на 3 года.

    Конфискация имущества применена в отношении имущества, добытого преступным путем, 2 автомобиля конфискованы в доход государства. Гражданский иск по делу оставлен без рассмотрения. Приговор не вступил в законную силу.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Астана Суды Минфин РК Судебный процесс
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