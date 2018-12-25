В «Астана LRT» разъяснили причину приостановления пригородных маршрутов
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В «Астана LRT» разъяснили причину приостановления 24 декабря пригородных маршрутов. Ограничение на выезд было действительно по всем направлениям из города, передает официальный сайт столичного акимата со ссылкой на пресс-службу ТОО «Астана LRT».
Вечером 24 декабря в 19:20 в связи с погодными условиями по решению АО НК «Казавтожол» и МПС Астаны был закрыт выезд на трассу Астана - Павлодар для грузового и общественного транспорта. «Позднее, в 20:25, ограничение для данного вида транспорта было установлено на всех направлениях из Астаны. В связи с чем было приостановлено движение всех пригородных маршрутов.
В целях безопасности оповещение по закрытию трасс было произведено департаментом по чрезвычайным ситуациям Астаны. Оповещение о приостановлении движения маршрутов также было дано на официальном сайте ТОО «Астана LRT», в социальных сетях, через приложение Smart Astana и через инфотабло, установленные на остановках города.
В целом маршрутные автобусы Астаны начинают подготовку к зиме с августа и завершают ее в сентябре. Все автобусы, обслуживающие пригородные маршруты, соответственно, прошли подготовку и готовы к эксплуатации в зимнее время. Решение о приостановлении движения пригородных маршрутов было принято только в связи с закрытием трасс.
Движение пригородных маршрутов было восстановлено на следующий день в 09:15. В настоящее время все пригородные маршруты курсируют на линии согласно графику», - говорится в сообщении компании.
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