В «Астана LRT» опровергли информацию о двойном списании средств с транспортных карт

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - ТОО «Астана LRT» опровергло информацию о том, что Национальный центр по правам человека подтвердил факт двойного списания средств с транспортных карт в автобусах. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Елорда Инфо.

Сегодня утром, 12 октября 2018 года, Национальный центр по правам человека распространил пресс-релиз о том, что группа сотрудников НЦПЧ провела анализ жалоб пассажиров общественного транспорта столицы с выездами на конкретные автобусные маршруты. НЦПЧ вел мониторинг сразу по нескольким видам жалоб на предмет ущемления прав. В пресс-релизе упоминается, что в целом результаты проведенного мониторинга подтверждают жалобы граждан на двойное списание средств.

«Астана LRT» выражает недоумение подобным заявлением Национального центра по правам человека. И напоминает, что проверка достоверности факта двойного списания с транспортной карты возможна при наличии доступа к системе «Астана LRT», отвечающей за финансовые потоки средств на проездных картах пользователей. Так как система электронной оплаты проезда является защищенной и работает в оффлайн-режиме, какой-либо удаленный доступ к ней просто невозможен», - отметили в ТОО.

Между тем, Национальный центр по правам человека не обращался в ТОО «Астана LRT» для доступа к системе электронной оплаты проезда, пояснили в пресс-службе ведомства.

«Со дня введения электронной системы оплаты проезда ТОО «Астана LRT» действительно получает обращения от граждан с подозрениями на двойное списание средств. Однако, в ходе проверки за весь период работы электронной системы оплаты проезда ни один факт двойного списания средств не был подтвержден. Все обратившиеся граждане были согласны с результатами проверки, так как лично смогли убедиться, что система работает корректно», - рассказали в пресс-службе товарищества.

В транспортном ведомстве отметили, что «Астана LRT» выражает полную готовность к сотрудничеству с Национальным центром по правам человека и готово предоставить доступ к системе электронной оплаты проезда по первому же обращению его представителей.

«Астана LRT» обратилось к пассажирам столичных автобусов с просьбой быть внимательными при оплате проезда. В каждом автобусе можно проверить остаток средств неограниченное количество раз.

«Процедура проверки баланса абсолютно бесплатна. Если у вас есть сомнения о корректности списания средств, пожалуйста, проверяйте баланс после каждой валидации», - отметили в пресс-службе «Астана LRT».