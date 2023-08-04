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    В Ассоциации переработчиков масличных культур прокомментировали высказывание афганцев о дорогом масле

    4 Августа 2023, 12:08

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель правления ОЮЛ «Национальная Ассоциация переработчиков масличных культур» Ядыкар Ибрагимов прокомментировал высказывание афганцев о дорогом казахстанском масле, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Относительно растительных масел, в частности по подсолнечному маслу могу сказать, что во-первых, экспорт в Афганистан мы увеличили в 2022 году. Если смотреть долю Афганистана от общей доли экспорта всей казахстанской масложировой продукции, то ее доля составляет с 2018 по 2021 год – всего лишь 1%. В 2022 году мы значительно увеличили этот показатель и довели его до 3%. Если говорить по цифрам, в 2021 году экспорт растительных масел в Афганистан составил всего лишь 2,8 тысяч тонн. В прошлом году увеличили его до 17,8 тысяч тонн. Практически увеличили в 6 раз экспорт растительных масел. Это говорит о том, что в направлении Афганистана начинаем увеличивать поставки масложировой продукции. Это уже факт. В этом году мы ожидаем рост по сравнению с прошлым годом на 8-12%. У нас есть стабильное понимание, куда нам дальше двигаться», - сказал Ядыкар Ибрагимов.

    Спикер также прокомментировал высказывание афганских предпринимателей о дорогом казахстанском масле.

    «Перейдя к маслу в целом, могу сказать, что 2 августа с афганской делегации, в частности с их торговыми компаниями полтора часа обсуждали поставку пятилитрового бутилированного подсолнечного масла в Афганистан. Мы детально посчитали цены для Афганистана и предложили 5,5 долларов уже с доставкой до Хайратона. Афганцы попросили нас отдать по 5 долларов за масло. Мы им открыто сказали, что итак делаем для них скидки. Потом кто-то из них сказал: «Давайте по 5 долларов 15 центов». Это был их запрос. Мы готовы купить 40 вагонов и заключить контракт, вы нам дайте по такой же цене. Они хотели дешевле купить у нас подсолнечное масло, но мы же можем для своего населения подешевле продавать масло. В чем фишка делать исключения для Афганистана? Когда мы можем своему народу отдать масло по низкой цене.

    С другой стороны, мы покупаем семена подсолнуха у сельхозтоваропроизводителей. Они хотят, чтобы мы этот продукт продавали подороже, чтобы цену на сельхозтовар дать больше. Это тоже логично. В этом отношении как раз с Китаем работаем плотно, потому что Китай дает нам большую цену. Китай является одним из ключевых партнеров. Допустим, Китаю можем дороже продать, чем предложили Афганистану», - отметил глава Ассоциации.

    Спикер подчеркнул, что было предложение Афганистану установить торговые связи и долгосрочное сотрудничество.

    «Они хотят еще дешевле покупать, но не совсем выгодно для страны. Страна же должна выбирать, исходя из экономических целей, чтобы экономика билась и долгосрочные отношения были. Ради долгосрочных отношений, чтобы дальше развивать экспортное направление по Афганистану, мы проводили эти переговоры.

    Касательно дешевого российского и украинского масла, то из Украины им масло не поставляется. По поводу российского масла здесь несколько моментов. Надо открыто и честно говорить. Во-первых, там есть малые компании, средние, которые могут некачественное масло поставить. Оно может не соответствовать, но будет дешевым. В Афганистане за качеством мало кто следит. Россияне тоже поднимают цены на масла. Поэтому они хотели дешевле купить. Сегодня мы подписали соглашение о том, что готовы поставить масложировую продукцию. Соглашение подписали как ассоциация, так и сами компании по производству масла с конкретными компаниями. Одна из афганских компаний сказала, что готова купить у нас масло по 5,5 долларов, если предоставят условия. Завтра будем обговаривать и может его условия выполним», - добавил он.

    Напомним, афганская компания перестала покупать казахстанское подсолнечное масло из-за дороговизны и сменила поставщика. В ходе казахстанско-афганского делового форума в Астане предложено создать совместную палату для решения проблем местных и афганских бизнесменов.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Экономика Афганистан Цены и тарифы Сельское хозяйство Минторговли
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