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    В Арыси задержали чиновника за хищение выделенных на соцпомощь 160 млн тенге

    17 Июля 2021, 15:14

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Департаментом Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции по Туркестанской области по досудебному расследованию задержан заместитель руководителя ГУ «Отдел занятости и социальных программ» города Арысь, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Агентства РК по противодействию коррупции.

    Должностное лицо в группе с физическими лицами, подозревается в хищении бюджетных средств в период 2018-2021 гг., путем незаконного перечисления своим близким родственникам и знакомым, не относящимся к категории малообеспеченных. В следствие чего, ущерб государству причинен предварительно на сумму свыше 160 млн тенге. Похищенные денежные средства выделялись в рамках программы «государственная адресная социальная помощь» для выплат малообеспеченным лицам (семьям) города Арысь и обеспечения продуктово-бытовым набором некоторых категорий населения в период пандемии, чрезвычайного положения и ограничительных мероприятий. Расследование продолжается.

    Автор:

    Туркестанская область Коррупция Борьба с коррупцией
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