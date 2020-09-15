Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Строительство

    В Арыси по программе  «Ауыл - ел бесігі» ремонтируют более 40 улиц

    15 Сентября 2020, 21:30

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В городе Арыси по программе «Ауыл - ел бесігі» ремонтируется более 40 улиц, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

    Протяженность автомобильных дорог общего пользования на территории города Арыси составляет 638,6 км. Из них областного значения - 297,3 км, районного значения - 69 км, а внутри населенных пунктов - 272,3 км.

    В 2020 году за счет средств местного бюджета на территории города будут проведены работы по среднему ремонту 20 улиц общей протяженностью 13 км и укладке камня. Кроме того, в рамках программы «Ауыл – ел бесігі» за счет средств республиканского и областного бюджетов проводится средний ремонт 14 улиц в сельском округе Монтайтас, 28 улиц в Акдалинском сельском округе.

    По благоустройству вдоль автомобильных дорог Арыси в 13 регионах города на 67 улицах проводится средний и текущий ремонт. В частности, на 8 улицах проведены работы по благоустройству и освещению, на 6 улицах - по строительству тротуаров, на 9 улицах - по освещению. В ходе ремонтных работ было проложено 244 744 кв. м асфальта, построено 63 044 кв. м тротуаров. Также установлено 454 кубических метра арыка, освещено 57 км улиц, установлено 179 метров искусственных препятствий и 38 дорожных знаков.

    Автор:

    Туркестанская область Строительство Рухани жаңғыру Регионы Казахстана Дороги
    Новости по теме
    Новости по теме
    Рекордную сумму в 27 млрд тенге выделили в этом году на ремонт дорог в Павлодарской области
    Какие участки проспекта Туран перекроют в Астане
    Строительство АЭС – какие вопросы рассмотрят на общественных слушаниях
    В 12 раз увеличено финансирование ремонта дорог в Петропавловске - аким СКО
    Популярное
    1 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    2 Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
    3 Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
    4 Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
    5 Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане