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    В Армении выявлены случаи заражения британским штаммом COVID-19

    5 Апреля 2021, 17:44

    ЕРЕВАН. КАЗИНФОРМ – По результату расшифровки геномов нового коронавируса в Армении обнаружены случаи заражения британским штаммом. Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения Армении, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    По сообщению пресс-службы Минздрава Армении, научные сотрудники лаборатории геномики и иммуномики человека Института молекулярной биологии НАН РА, научной группы биоинформатики и кафедры биоинженерии, биоинформатики и молекулярной биологии Армяно-Российского университета провели расшифровку еще 12 полных геномов нового коронавируса методом секвенирования 3-го поколения. Образцы были предоставлены Национальным центром по контролю и профилактике заболеваний Минздрава Армении 18 марта текущего года.

    «В отличие от январского исследования, из 12 полученных в марте образцов в 10 был обнаружен британский штамм коронавируса (В.1.1.7, VOC-202012/01)», - говорится в сообщении Минздрава Армении.

    С учетом вероятности заражения различными штаммами COVID-19, Минздрав Армении в очередной раз призывает граждан строго соблюдать противоэпидемиологические правила: носить маски, соблюдать социальную дистанцию, часто мыть или дезинфицировать руки.

    По данным Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Минздрава Армении, по положению на 5 апреля 2021 года, в Армении зарегистрировано 197 113 случаев заражения коронавирусной инфекцией. По тем же данным, вылечились 176 889 пациентов, 15 687 пациентов получают лечение, 3614 – скончались. Еще 923 пациента с COVID-19 скончались по иным причинам.

    Автор:

    Азамат Альмаганбетов

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