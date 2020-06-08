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    В Армении подтверждено 13 325 случаев коронавируса

    8 Июня 2020, 14:55

    ЕРЕВАН. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 11:00 часов 8 июня в Армении подтверждено 13 325 случаев коронавирусной болезни, из них 4 099 человек выздоровели, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Арменпресс.

    Как передает Арменпресс, об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения Армении.

    На данный момент фактическое лечение от коронавирусного заболевания получают 8 943 пациента. Всего было проведено 70 тысяч тестов. Выявлено 195 новых случаев заражения, 85 пациентов выздоровели.

    В общей сложности в Армении по причине коронавируса зарегистрировано 211 летальных исходов (увеличилось еще на 11).

    В Министерстве здравоохранения Армении сообщают, что погибшие пациенты были мужчинами 61, 65, 80, 87 и 88 лет и женщинами 64, 70, 63, 88, 79 и 52 лет. Все пациенты имели сопутствующие хронические заболевания.

    Зафиксировано 72 случая смерти, наступившей не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни.

    Правительство Армении 14 мая приняло решение продлить срок чрезвычайного положения, объявленного в Армении 16 марта 2020 года и продленного до 14 мая 2020 года. Чрезвычайное положение с 17:00 часов 14 мая 2020 года продлено еще на 30 дней, до 13 июня 2020 года включительно.

    27 мая 2020 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в Армении сложилась довольно тяжелая ситуация, и речь идет о второй волне распространения коронавируса.

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    Здравоохранение Армения Общество
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