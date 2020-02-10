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В АО «KEGOC» пояснили причину ограничения света в четырех областях республики

10 Февраля 2020 00:40
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В АО «KEGOC» пояснили причину ограничения света в четырех областях республики

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В АО «KEGOC» пояснили причину ограничения света вечером 9 февраля в четырех областях республики, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«9 февраля 2020 года примерно в 20:00 часов по столичному времени в результате сильного порывистого ветра скоростью более 30 метров в секунду, произошло отключение высоковольтных линий 500 кВ (ВЛ-500кВ) транзита «Север-Юг». Это в свою очередь привело к отделению Южной зоны Единой энергетической системы (ЕЭС) Казахстана и Объединенной энергосистемы (ОЭС) Центральной Азии от ЕЭС. Вследствие чего была ограничена подача электроэнергии в Алматинской, Кызылординской, Жамбылской и Туркестанской областях», - говорится в сообщении.

В 20:57 Южная зона Казахстана и ОЭС Центральной Азии включены на параллельную работу с ЕЭС.

В 21:27 все ограничения были полностью сняты, подача электроэнергии восстановлена, энергосистема работает в штатном режиме.



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Ключевые слова: Алматы, Алматинская область,
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Автор:

Данияр Дауталиев

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