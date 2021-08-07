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    В Анталии дождались проливных дождей

    7 Августа 2021, 18:52

    АНТАЛЬЯ. КАЗИНФОРМ – На юге Турции после продолжительной жаркой погоды начались проливные дожди, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Анадолу».

    Сегодня с самого утра в некоторых частях Анталии прошел проливной дождь. Осадки залили городские улицы и окрестности провинции.

    После затяжной жары и засушливой погоды горожане оказались неподготовленными к утреннему ливню и по дороге на работу искали укрытие на автобусных остановках.

    Однако заставший врасплох дождь не огорчил население, так как он прошел в районах, где продолжались лесные пожары. Утомленные и напуганные от пожаров люди были рады видеть сильный ливень.

    По данным турецких метеорологов, в регионе на данный момент преимущественно облачная погода, ожидаются дожди.

    К вечеру осадки продолжатся в районах Манавгат, Гюндогмуш и Алании. С завтрашнего дня температура воздуха снова поднимется выше 38 градусов.

    Напомним, что в Турции уже больше недели продолжается локализация лесных пожаров.

    По поручению Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева МЧС РК направило 2 специальных вертолета Ми-8 и оперативную группу спасателей для оказания помощи братскому народу.

    Ранее сообщалось, что среди погибших и пострадавших в зонах бедствия граждан Казахстана нет.

    Перевод: Акжигит Чукубаев

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Происшествия Турция Пожар
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