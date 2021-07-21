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    В Анкаре состоялся «Казахстанско-Турецкий велозабег Дружбы»

    21 Июля 2021, 22:27

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 21 июля 2021 года состоялся велотур, организованный Посольством Казахстана в Турции и турецкой федерацией велоспорта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Посольства РК в Турции.

    Велотур - первое мероприятие, организованное совместно с турецкими велосипедистами и представителями других стран.

    Мероприятие было приурочено к 30-летию независимости Республики Казахстан. Велотур стартовал в районе Умюткей и продлился до мавзолея первого президента Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка. По завершении тура спортсмены почтили память Ататюрка и посетили Мавзолей. Следует отметить, что это первый велотур с подобным маршрутом, который продлился до мавзолея Ататюрка.

    В велозабеге приняли участие 50 человек, в том числе группа дипломатов во главе с послом РК в Турции Абзалом Сапарбекулы, турецкий спортсмен Ахмет Худает Акюрек, казахстанский спортсмен Дамир Кушеев, а также другие профессиональные спортсмены, студенты и велоспортсмены-любители, Безопасность участников мероприятия была обеспечена Главным управлением полиции Турции.

    Напомним, что казахстанский велосипедист-любитель Дамир Кушеев, 25 июня приехал в Стамбул, чтобы совершить поездку по Турции в рамках проекта, символизирующего казахстанско-турецкое братство и дружбу.

    Гражданин Казахстана в течение месяца путешествовал по маршруту Стамбул-Анталья-Анкара. Первым маршрутом стал Стамбул-Билежик. Затем спортсмен посетил Кутахию, Афионкарахисар, Бурдур, Анталию, Каш, Фетхие и Полатлы. В период всего велопробега казахстанскому велосипедисту оказывали поддержку Посольства Казахстана, а также представители административных и местных органов ТР. По словам спортсмена, жители Турции встретили казахстанца тепло и доброжелательно.

    Дамир Кушеев посвятил свой тур 30-летию независимости Казахстана. Именно по причине того, что Турция является первой страной, признавшей независимость Казахстана, спортсмен решил организовать велотур на территории Турции, который продлился ровно 30 дней.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    МИД РК Соотечественники Спорт Турция Общество 30 лет Независимости
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