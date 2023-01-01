В Анкаре открыли памятник Ахмету Байтурсынову - обзор казахскоязычных СМИ за рубежом

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – МИА «Казинформ» представляет еженедельный обзор зарубежной прессы, распространяющей информацию на казахском языке.

Еркин Жамантайулы удостоен звания «Лучший тренер года» в Монголии - Kaznews

Тренер женской сборной Монголии по боксу - этнический казах Еркин Жамантайулы - решением Ассоциации бокса Монголии удостоен звания «Лучший тренер года-2022», сообщает информационный портал Монголии Kaznews.

Этого звания Еркину Жамантайулы удалось заполучить благодаря высоким результатам своих подопечных на первенствах страны, чемпионатах Азии и мира.

Казахстан приобретет бронетранспортеры в Турции -TRT

В Вооруженных силах Казахстана рассматривается вопрос приобретения бронетранспортеров производства турецкой компании для вновь созданного командования спецназа, сообщает турецкий портал Радио и ТВ.

Информация распространяется со ссылкой на выступление заместителя министра обороны РК Султана Камалетдинова о реформах в армии.

Камалетдинов отметил, что в январе указом Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева было создано командование спецназа в составе Вооруженных сил Казахстана. Бойцы, назначаемые в данное подразделение, прошли специальную подготовку, проведены работы по оснащению их вооружением. В этом контексте Камалетдинов сообщил, что рассматривает вопрос приобретения бронированных боевых машин турецкой компании.

«Мы должны понимать, что любая военная техника предназначена для выполнения конкретных задач. Проверяем инструкции и другие документы на бронемашины производства турецкой компании. Несколько стран (эти бронемашины) получили. Значит, они прошли испытание в вооруженных конфликтах», - сказал он.

Камалетдинов также отметил, что в казахстанской армии имеются беспилотные летательные аппараты, произведенные в Израиле и Китае.

«Теперь планируется закупка беспилотных летательных аппаратов в Турции», - сказал он.

Ранее сообщалось, что компания «Отокар» намерена производить бронетранспортеры в Казахстане, пишет турецкий портал.

Поезд, который может развить скорость в 600 км в час, запустили в Китае - газета «Халық»

28 декабря 2022 года первый муниципальный водородный энергетический поезд официально запущен в городе Чэнду юго-западной провинции Сычуань, сообщает информационный портал китайской газеты.

По данным издания, поезд оснащен двигательной установкой «водородная энергетика». Транспортное средство обычно движется со скоростью 160 километров в час. А при полном заполнении водородом может довести этот показатель до 600 километров в час.

Сборник стихов казахских поэтов издан на узбекском языке - информационное агентство «Уза»

Стихи группы молодых казахстанских поэтов опубликованы в узбекском сборнике «100 шеър».

Меморандум о сотрудничестве, заключенный между Союзом писателей Узбекистана и Казахстана, предусматривает перевод, издание и совместную презентацию произведений узбекской и казахской творческой молодежи, сообщает информационное агентство «Уза».

По данным источника, в связи с этим при содействии заведующего отделом международных связей и художественного перевода Союза писателей Узбекистана Рустама Мусурманова и главного редактора журнала «Ёшлик» Нуриллы Чориева произведения 25-ти молодых казахских поэтов переведены на узбекский язык и изданы около 100 стихотворений.

Презентация сборника «100 шеър» состоялась в Ташкентском Союзе писателей с участием творческой делегации из Казахстана.

Народный поэт Узбекистана Сирожиддин Сайид и руководитель объединения «Жас Калам» Центра «литературный мир» в Казахстане Муратхан Шокан презентовали сборник участникам мероприятия.

По данным узбекского издания, на торжественном мероприятии было отмечено, что наследие великих деятелей двух народов Алишера Навои и Абая Кунанбаева, Айбека и Мухтара Ауэзова, Гафура Гулама и Сабита Муканова и многих других известных поэтов и писателей является общим достоянием.

Отметим, что ранее стихи узбекских поэтов были переведены на казахский язык и изданы под названием «Жүз өлең», а презентация сборника состоялась в Алматы.

Опубликовано 8 вариантов оформления паспортов и открытия виз в Китае -CNR

В начале недели на информационном портале CNR была опубликована информация под заголовком «Паспортизация и открытие визы восстановлено». Об этом радостном сообщении на этой неделе уже писали многие другие китайские издательства.

По данным китайских СМИ, Национальная иммиграционная администрация данной страны опубликовала объявление 27 декабря. В нем говорилось, что с 8 января 2023 года прием и утверждение заявлений граждан КНР на получение обычного паспорта для поездок за границу и поездок к друзьям будет восстановлено в установленном порядке. Также регламентируется прием и утверждение заявлений иностранцев на продление и переоформление виз.

Китайское «Центральное народное радио» в этой статье пояснило весь механизм прохождения данной процедуры и опубликовало 8 способов получения.

В Анкаре открыли памятник Ахмету Байтурсынову-TRT

В Этимесгутском муниципалитете Турции в честь празднования Независимости Казахстана и 150-летия яркого представителя казахской интеллигенции, государственного деятеля и известного тюрколога Ахмета Байтурсынова торжественно открыли памятник и парк имени Ахмета Байтурсынова, сообщает турецкий портал Радио и ТВ TRT.

По данным СМИ, в мероприятии, посвященном 150-летию великого казахского ученого-лингвиста, блестящего литератора и общественного деятеля, приняли участие посол Казахстана в Турции Еркебулан Сапиев, глава Этимесгутского муниципалитета Энвер Демирель, представители дипломатических миссий, международных организаций, казахская диаспора и студенты.

На территории парка посажены десятки деревьев, установлены ветрозащитные полосы и спортивные площадки для отдыха жителей.

Памятник отлит из бронзы, постамент из гранита. Авторы памятника - известные архитекторы Айдос Буркитбаев и Тимур Ермухаметов, его высота 4 метра.



