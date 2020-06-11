В Англии проведут короткую военную церемонию ко дню рождения Елизаветы II

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Церемония выноса знамени - торжественный развод караулов с выносом знамени гвардейского полка, который несет караульную службу в Букингемском дворце, проводится каждый год в честь официального дня рождения королевы Елизаветы II. Традиционно парад проходит в июне, но в этом году в условиях пандемии коронавируса в праздновании произошли изменения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Express.

В этом году церемония состоится в Виндзорском замке.

Сообщается, что монарх находится в Виндзорском замке вместе со своим супругом принцем Филиппом с начала введения режима строгой изоляции. Королева отметила свой 94-й день рождения 21 апреля вместе со своим мужем

Пара также отметила день рождения Филиппа, герцогу Эдинбургскому исполнилось 99 лет 10 июня.

Вместо помпезности и зрелищности у Букингемского дворца церемония выноса знамени пройдёт в этом году в Виндзорском замке.

Представитель Букингемского дворца сказал изданию People: «В Виндзорском замке состоится небольшая короткая военная церемония в честь официального дня рождения королевы в субботу, 13 июня».

Церемония будет транслироваться на BBC One, с 10.15 в субботу, 13 июня.