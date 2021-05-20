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    В Аммане прошла встреча Посла РК с главой Сената Иордании

    20 Мая 2021, 22:15

    АММАН. КАЗИНФОРМ – В столице Иордании прошла встреча между Послом Казахстана и главой Сената иорданского парламента, в ходе которой стороны обсудили аспекты и перспективы двустороннего сотрудничества, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В четверг Посол Республики Казахстан в Аммане Айдарбек Туматов был принят Спикером Сената Иордании Фейсалом аль-Файезом. В ходе встречи стороны обсудили пути дальнейшего развития контактов по линии верхних палат двух стран.

    Беседа была посвящена вопросам двустороннего и многостороннего сотрудничества, в том числе по линии СВМДА и Исламской Организации по продовольственной безопасности Организации Исламского сотрудничества (ОИС).

    В ходе встречи Ф.аль-Файез с теплотой вспомнил свое первое посещение Казахстана. В сентябре 2019 года иорданский парламентарий принял участие в IV Совещании спикеров парламентов стран Евразии в Нур-Султане.

    Спикер Сената отметил важность расширения сотрудничества между Амманом и Нур-Султаном в сферах экономики, культуры, туризма, а также межпарламентского сотрудничества, призывав к обмену опытом в этих областях. Кроме того, он пригласил деловые круги Казахстана инвестировать в разные сектора иорданской экономики.

    Среди прочего, лидер иорданского Сената призвал Казахстан к совместному сотрудничеству в противодействии пандемии COVID-19, указав, что Иордания сталкивается с «серьезными» экономическими проблемами из-за последствий коронавируса, региональных конфликтов и нестабильности на Ближнем Востоке.

    «Иордания всегда стремится укреплять свои отношения со странами мира и развивать их в различных направлениях», - подчеркнул политик.

    В свою очередь, А.Туматов отметил, что более полному раскрытию потенциала торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества будет способствовать налаживание прямых контактов между деловыми кругами двух стран.

    На текущий год уже достигнуты договоренности о проведении очередных раундов политических консультаций и заседания межправительственной комиссии. С учетом празднования 100-летия образования иорданской государственности, а также 30-летия Независимости РК, казахстанской стороной предложено провести в этом году очередное заседание Казахстанско-иорданской парламентской группы дружбы.

    «Посольством также ведется работа по направлению либерализации визового режима и открытия прямого авиасообщения между двумя странами», - добавил казахстанский дипломат.

    Следует отметить, что на сегодняшний день текущий объем товарооборота между странами находится на сравнительно невысоком уровне. Основным препятствием является отсутствие быстрых и недорогих логистических маршрутов между Иорданией и Казахстаном.

    В завершение встречи Иордания была призвана присоединиться к Исламской организации по продовольственной безопасности, главной целью которой является создание системы продовольственной взаимопомощи в рамках Организации исламского сотрудничества.

    Автор:

    Арсен Утешев

    МИД РК Иордания
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