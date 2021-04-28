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    В Аммане обсудили казахстанско-иорданское сотрудничество в области сельского хозяйства

    28 Апреля 2021, 12:19

    АММАН. КАЗИНФОРМ – Посол Казахстана Айдарбек Туматов провёл встречу с министром сельского хозяйства Иордании Халедом аль-Хнейфатом. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    В ходе встречи стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в области сельского хозяйства, в том числе перспективы расширения торговли между двумя странами. В этой связи достигнута договоренность о привлечении представителей аграрного сектора для участия в бизнес форуме, запланированном на середину текущего года в рамках 5-го заседания Казахстанско-иорданской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и культурно-гуманитарному сотрудничеству.

    На встрече отмечалась важность эффективного взаимодействия сторон в целях укрепления продовольственной безопасности согласно установкам руководства двух стран. В данном контексте иорданская сторона выразила заинтересованность в присоединении в качестве члена к Исламской организации по продовольственной безопасности, учреждённой по инициативе Казахстана.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    МИД РК Сельское хозяйство Иордания
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