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    В Алматы земельные участки стоимостью 7 млрд тенге вернули государству

    16 Августа 2023, 10:09

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Прокуратура Алматы выявила незаконно полученный земельный участок, передает МИА «Казинформ».

    В 2014 году в результате расширения границ Алматы часть земельных участков Алматинской области вошли в состав города.

    Так, земельный участок площадью 30,9 га в Карасайском районе Алматинской области получен для ведения подсобного хозяйства ТОО «Международная ассоциация клубов».

    Однако ТОО не исполнил свои обязательства по оплате кадастровой стоимости земельного участка.

    По иску прокуратуры решением Специализированного межрайонного экономического суда города Алматы участок возвращен государству.

    Решение суда не вступило в силу.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Алматы Прокуратура
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