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    В Алматы завершился первый этап подачи на бесплатные секции и кружки

    3 Мая 2023, 20:31

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы завершился первый этап подачи на бесплатные секции и кружки. Об этом у себя в социальных сетях написали разработчики системы DamuBala ТОО «QaztiQet».

    «Претенденты на 15 000 ваучеров встали в очередь в Алматы. Сегодня в 18:46 3 мая был завершен первый этап формирования очереди для Алматы. По согласованию с оператором был увеличен запланированный лимит на запись в бесплатные секции и кружки до 15 тысяч мест», - пишут разработчики.

    Теперь после оценки потребности в ваучерах для каждого района города запись в очередь будет открыта повторно.

    О сроках старта второго этапа разработчики сообщат дополнительно на этой неделе!

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Алматы Общество
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