В Алматы завершился международный турнир по футболу среди детских и юношеских команд

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Организаторы посвятили соревнования памяти ветерана Афганской войны, первого командира 177-го отряда специального назначения полковника Бориса Керимбаева - легендарного Кара Майора, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Турнир проводится в пятый раз. В этом году он обрел международный статус. В нем приняли участие свыше 500 юных футболистов из Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана.

На стадионе «Алаш» встретились 35 команд по четырем возрастным категориям.

По результатам соревнований в возрастной группе 2015–2016 годов рождения победила команда «Ураган» из г. Астаны, 2013–2014 – кызылординская команда «КGEK».

В возрастных категориях 2011–2012 и 2007–2008 годов рождения чемпионами стали алматинские команды – «JEYRAN» и «JAS QYRAN» соответственно.

За стремление к успеху и проявленную волю к победе чемпионам и призерам турнира ветераны-афганцы вручили медали, грамоты и ценные призы.