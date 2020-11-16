В Алматы запущено приложение по обсуждению гражданских инициатив

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Сегодня в ходе ХІІ Гражданского форума Алматы аким города Бакытжан Сагинтаев сообщил о старте интерактивного приложения iAzamat, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Подробнее о запуске мобильного приложения iAzamat на площадке Региональной службы коммуникаций рассказал заместитель председателя правления «Центр развития города Алматы» Нуртас Каиров. Также в брифинге приняли участие директор Департамента общественных коммуникаций «Центр развития города Алматы» Алия Жаксалыкова и IT-разработчик центра Алан Аларбаев.

По словам разработчиков, приложение направлено на вовлечение жителей в позитивное изменение Алматы, в том числе по направлениям: общественный транспорт, ремонт дорог, ЖКХ, благоустройство, озеленение, уборка улиц, освещение и др.

«Данное приложение – это одна из площадок ведения диалога горожан с властями города. Горожане могут высказать свою позицию о том или ином проекте, обсудить, внести свои предложения. На первом этапе приложение создает платформу с учетом мнения горожан. Горожане могут высказаться в прямом эфире, в режиме онлайн. Сотрудники акимата и Центра развития города будут вести конструктивный диалог, отвечать на вопросы жителей», — отметил Нуртас Каиров.

Главная цель — реализация концепции «Слышащего государства» и построение безбарьерного диалога между властями и жителями города, оперативное уведомление о городских новостях и мероприятиях, подотчетность и открытость местных исполнительных органов.

Задачи:

- проведение обсуждений и голосований;

- проведение опросов среди горожан;

- использование современных информационных характеристик — QR-коды;

- полезный источник информации о жизни города;

- внедрение системы бонусов за активность (в разработке);

- интеграция с городскими сервисами DamuMed, City Bus, Almaty Tourist и другими для повышения качества жизни горожан (в разработке).

В приложении жители могут голосовать за городские проекты, принимать участие в обсуждениях городских инициатив и быть в курсе жизни мегаполиса. Выражая свое мнение, горожане помогают властям города принимать верные решения по развитию города.

В свою очередь, Алия Жаксалыкова обратила внимание на многофункциональность приложения. С помощью приложения жители также могут получать актуальную информацию по разным направлениям, статистические данные о городе и т.д.

Мобильное приложение постоянно совершенствуется и улучшается. Свои идеи и пожелания по интерфейсу и функционалу отправляйте на электронный адрес iazamat@almatydc.kz , отметили спикеры.