В Алматы задержаны представители иностранного криминалитета

АЛМАТЫ.КАЗИНФОРМ - Департаментом КНБ РК по г.Алматы совместно с полицией проведена спецоперация по пресечению деятельности участников транснациональной организованной преступной группы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

Трое мужчин, из которых двое граждане Таджикистана и один гражданин Грузии, 18 февраля 2021 года задержаны при подготовке к совершению тяжких и особо тяжких преступлений в отношении предпринимателей города. Для реализации преступного умысла члены преступной группы незаконно пересекли государственную границу и конспиративно находились на территории РК.

Следует отметить, что один из участников группировки в 2019 году привлекался к ответственности правоохранительными органами Казахстана и был выдворен за пределы страны. Задержанные ранее неоднократно судимы и причастны к деятельности т.н. «воровского сообщества».

Один из них отбывал наказание в России за совершение двойного убийства. Двое имеют в криминальной среде статус т.н. «стремящихся» (кандидаты в «воры в законе») и поддерживают контакты с «ворами в законе» Азизом Батукаевым («Азиз»), Давидом Герлиани («Дато Сван», привлекался к ответственности КНБ в 2017 году) и другими.

В ходе задержания у злоумышленников обнаружены и изъяты 2 боевых пистолета, 1 обрез, боеприпасы к ним, несколько единиц холодного оружия и другие орудия и средства совершения преступления.

Участники группировки намеревались сформировать устойчивую преступную группу для совершения в г.Алматы серии разбойных нападений и краж ломбардов, обменных пунктов и жилых домов, принадлежащих предпринимателям из таджикской диаспоры, а также наладить схему по их т.н. «крышеванию» для получения от них на постоянной основе денежных средств.

В настоящее время в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ст. 287 ч.3 УК РК (незаконное хранение оружия). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст.392 УК РК (умышленное незаконное пересечение государственной границы).

Следственно-оперативные мероприятия по установлению иных обстоятельств дела, а также проверке причастности указанных лиц к другим преступлениям продолжаются.