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    В Алматы задержан подозреваемый в хищении оружия из магазина в ходе январских событий

    4 Апреля 2022, 17:43

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Алматы задержан подозреваемый в хищении оружия из магазина «Оружейник» в ходе январских событий. Об этом сообщил начальник Следственного департамента МВД РК Санжар Адилов на брифингев СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В Алматы задержан еще один человек, подозревающийся в хищении оружия из магазина «Оружейник», которое в последующем хранил в заброшенном здании Турксибского района. У задержанного изъяты нарезной карабин и гладкоствольное ружье», - уточнил Санжар Адилов.

    Спикер отметил, что оружие, находящееся в незаконном обороте, в любое время может быть использовано преступными элементами против мирных граждан.

    «В этой связи, продолжается разъяснительная работа о необходимости добровольной сдачи оружия и предоставления любой известной информации о подозрительных лицах, незаконном хранении и продаже огнестрельного и холодного оружия», - добавил Санжар Адилов.

    Фото: ortcom.kz

    Автор:

    Серик Сабеков

    Борьба с преступностью Безопасность МВД РК ЧП-2022 Алматинская трагедия
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