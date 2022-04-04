В Алматы задержан подозреваемый в хищении оружия из магазина в ходе январских событий

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Алматы задержан подозреваемый в хищении оружия из магазина «Оружейник» в ходе январских событий. Об этом сообщил начальник Следственного департамента МВД РК Санжар Адилов на брифингев СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Алматы задержан еще один человек, подозревающийся в хищении оружия из магазина «Оружейник», которое в последующем хранил в заброшенном здании Турксибского района. У задержанного изъяты нарезной карабин и гладкоствольное ружье», - уточнил Санжар Адилов.

Спикер отметил, что оружие, находящееся в незаконном обороте, в любое время может быть использовано преступными элементами против мирных граждан.

«В этой связи, продолжается разъяснительная работа о необходимости добровольной сдачи оружия и предоставления любой известной информации о подозрительных лицах, незаконном хранении и продаже огнестрельного и холодного оружия», - добавил Санжар Адилов.

Фото: ortcom.kz