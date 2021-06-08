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    В Алматы задержали таджикистанца, разыскиваемого на родине за развращение несовершеннолетней

    8 Июня 2021, 14:18

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Полицейские Алматы задержали гражданина Таджикистана, подозреваемого в развращении несовершеннолетней, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным миграционной службы Алматы, иностранец, разыскиваемый у себя на родине за совершение тяжкого преступления, был задержан в ходе проведения операции «Мигрант».

    «При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции города совместно с представителями нашего подразделения был задержан и водворен в приемник-распределитель гражданин Республики Таджикистан – гр.М.,1995 года рождения, житель города Гиссар. Установлено, что мужчина с 2017 года разыскивается ОМВД по Гиссарскому району за совершение преступления, предусмотренного ст. 141 ч.2 УК Республики Таджикистан - развращение несовершеннолетних. Вопрос экстрадиции задержанного будет решен в соответствии с международными договорами», - рассказал начальник управления миграционной службы ДП Алматы Асхат Бутунчинов.

    В полиции, между тем, напомнили, что в целях поддержания должного общественного порядка, выявления нарушений иностранцами правил пребывания в Республике Казахстан, в Алматы стартовало общереспубликанское оперативно-профилактическое мероприятие «Мигрант». Стартовала отработка 7 июня и продлится по 16 включительно.

    Автор:

    Данияр Дауталиев

    Алматы Таджикистан МВД РК
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