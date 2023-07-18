В Алматы вырубят почти 17 тысяч деревьев

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В 2022 году в городе был утвержден пятилетний план по вырубке аварийных деревьев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

Согласно инвентаризации и реестру зеленых насаждений на территории Алматы произрастает более 4 млн деревьев. При этом насчитывается свыше 84 тысяч аварийных, из них: 35 тысяч - вдоль улиц, 49 тысяч - во дворах.

«В текущем году управлением планируется вырубить 16 925 тысяч штук аварийных деревьев и вместо них планируется высадить 169 250 тысяч молодых саженцев», - отметил руководитель отдела мониторинга и управления зеленым фондом городского управления экологии и окружающей среды Нурлан Куттыбаев.

На сегодняшний день начаты работы по вырубке аварийных деревьев на землях общего пользования согласно графику.

В работе задействованы 33 бригады из более 180 человек. Перед началом работ происходит оповещение жителей близлежащих домов, устанавливаются дорожные оповестительные знаки и соблюдаются меры безопасности, заверяют в акимате.

Между тем в каждом районе сформирована своя «Зеленая комиссия» из общественников и неравнодушных горожан, которая осуществляет контроль за вырубками со стороны Управления и за санитарной обрезкой со стороны районного акимата.