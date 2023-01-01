Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 469.18 eur/kzt 499.07

    rub/kzt 6.8 cny/kzt 67.39
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Алматы

    В Алматы выпало 20 сантиметров снега

    1 Января 2023, 12:44

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - С 21:00 часов 31 декабря в городе Алматы началось выпадение снега, который закончился в 6 часов утра 1 января, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления развития коммунальной инфраструктуры мегаполиса.

    «В целях предупреждения гололедных явлений с начала снегопада силами 174 пескоразбрасывателей производится посыпка дорог противогололедными материалами. По состоянию на 06:00 часов утра 1 января использовано 2090 тонн. Высота снежного покрова составила 15-20 см. Организованы колонны по сгребанию снега с проезжей части дорог», говорится в сообщении.

    Ведутся работы по очистке тротуаров, мест общего пользования, остановок общественного транспорта, надземных и подземных переходов. В ночной период было задействовано 462 единицы спецтехники и 312 дорожных рабочих.

    «С утра очисткой продолжают заниматься 512 единиц спецтехники и 1280 дорожных рабочих. В районных акиматах организовано круглосуточное дежурство по контролю за производством работ по уборке снега», - проинформировали в управлении.

    По прогнозу РГП «Казгидромет», температура воздуха днем 1 января составит -2…-4°С
    Алматы
    Новости по теме
    Новости по теме
    Магнус Карлсен выиграл чемпионат мира по блицу в Алматы
    Более 800 кг контрафактной пиротехники сняли с продажи в Алматы
    Қаңтар: пожарные спасли мегаполис от большого огня
    Қаңтар: алматинские врачи выполнили свой служебный долг
    Популярное
    1 Какие изменения ожидаются в 2023 году в СКО
    2 Поручения Президента и меры Правительства: что изменится в жизни казахстанцев в 2023 году
    3 Женщина погибла при пожаре в новогоднюю ночь в Актобе
    4 Новогодние концерты прошли на трех площадках столицы
    5 Полицейские Астаны просят контролировать детей во время каникул
    Новости партнеров