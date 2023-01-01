В Алматы выпало 20 сантиметров снега

1 Января 2023, 12:44

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - С 21:00 часов 31 декабря в городе Алматы началось выпадение снега, который закончился в 6 часов утра 1 января, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления развития коммунальной инфраструктуры мегаполиса.

«В целях предупреждения гололедных явлений с начала снегопада силами 174 пескоразбрасывателей производится посыпка дорог противогололедными материалами. По состоянию на 06:00 часов утра 1 января использовано 2090 тонн. Высота снежного покрова составила 15-20 см. Организованы колонны по сгребанию снега с проезжей части дорог», говорится в сообщении.

Ведутся работы по очистке тротуаров, мест общего пользования, остановок общественного транспорта, надземных и подземных переходов. В ночной период было задействовано 462 единицы спецтехники и 312 дорожных рабочих.

«С утра очисткой продолжают заниматься 512 единиц спецтехники и 1280 дорожных рабочих. В районных акиматах организовано круглосуточное дежурство по контролю за производством работ по уборке снега», - проинформировали в управлении.

По прогнозу РГП «Казгидромет», температура воздуха днем 1 января составит -2…-4°С