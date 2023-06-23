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    В Алматы временно ограничат проезд по улице Черепанова

    23 Июня 2023, 12:05

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - С 26 по 30 июня в Ауэзовском районе Алматы будет закрыто движение для автотранспорта по улице Черепанова от улицы Сулейменова до улицы Пришвина, передает МИА «Казинформ».

    Движение по названной улице будет перекрыто в обе стороны. Временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности проведения текущих плановых работ на магистральном трубопроводе, пролегающем под проезжей частью названного уличного сегмента.

    В ТОО «Алматинские тепловые сети» просят с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам и заранее предусмотреть пути объезда указанного участка.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Алматы Акимат Дороги
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