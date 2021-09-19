В Алматы в День города 227 многодетных семей получили ключи от квартир

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев поздравил новоселов, получивших трехкомнатные квартиры в ЖК «Алма Сити-5» Наурызбайского района. Дома построены в рамках государственной программы «Нұрлы жер», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Из коммунального жилищного фонда города для многодетных семей, состоявших в очереди на жилье, распределено 227 трехкомнатных квартир.

Поздравляя новоселов, аким мегаполиса Б. Сагинтаев подчеркнул, что социальная забота о горожанах является приоритетом в работе акимата. С начала года 2304 нуждающиеся семьи были обеспечены жильем в рамках льготного кредитования. В том числе из коммунального жилищного фонда – 41; в рамках республиканской программы «Бақытты отбасы» выдан 181 кредитный заем для многодетных, неполных и семей, воспитывающих детей-инвалидов.

Вместе с тем по инициативе акима Алматы Б. Сагинтаева с целью увеличения количества займов для многодетных семей из местного бюджета выделено 3,3 млрд тенге на софинансирование льготного кредитования очередников данной категории. Эта мера позволит выдать дополнительно 223 займа. Всего в рамках программы «Бақытты отбасы» планируется обеспечить жильем 1013 семей.

В рамках республиканской программы «Шаңырақ» («5-10-20») в 2021 году выдано 1310 кредитных займов. Для работающей молодежи выделено 1050 арендных квартир. По городской программе льготного кредитования «Алматы Жастары» на сегодняшний день выдано 772 кредитных займа. До конца года охват составит не менее 1000 кредитных займов.

Кроме того, по поручению акима Алматы в обеспечение части первоначального взноса предоставляются жилищные сертификаты в размере 1 млн тенге на безвозмездной и безвозвратной основе в виде социальной помощи. На это из местного бюджета выделено 2 млрд тенге. Получатели жилищных сертификатов из числа очередников города - инвалиды первой и второй групп; семьи, имеющие или воспитывающие детей-инвалидов; дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; многодетные семьи.