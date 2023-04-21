В Алматы увеличится плата за парковку

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы с сентября этого года планируют повысить цену на парковку. Об этом на внеочередной сессии маслихата сообщил аким города Ерболат Досаев, передает корреспондент МИА «Казинформ»

«По паркингу: однозначно с этого года, как мы определимся с местами, в зависимости от района мы будем увеличивать плату за паркинг. Мы к 1 июля, к сожалению, не будем готовы, как я хотел, но к началу сентября будем готовы», - сказал Ерболат Досаев.

По его словам, цены будут отличаться в зависимости от районов.

«То есть, предположим, в Алатауском районе, в Медеуском районе, на выезде на Кульджинку будет один тариф, он будет дифференцированным. Но ближе к историческому центру тарифы будут увеличены. Мы улучшим сбор средств, про которые говорили. Средства идут в доход бюджета, но я предложил акимам, и это будет реализовано. Все, что будет собрано, средства за автопаркинг, и за штрафы, и пени, и все остальное, в пропорции будут внесены дополнительно в бюджеты народного участия районам. Больше соберут – больше отдадим», - пояснил аким.



