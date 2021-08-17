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В Алматы удельный вес «симптомных» больных вырос до 94%

17 Августа 2021 12:35
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В Алматы удельный вес «симптомных» больных вырос до 94%

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Жандарбек Бекшин рассказал об эпидемиологической ситуации и мерах по борьбе с коронавирусной инфекцией, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Удельный вес «симптомных» больных за последнюю неделю в сравнении с предыдущей увеличился с 93% до 94%, что свидетельствует о высокой патогенности циркулирующего варианта COVID-19», - отметил Жандарбек Бекшин на брифинге в Региональной службе коммуникаций.

Наибольшая заболеваемость, как и прежде, регистрируется среди контингента 20-39 лет - 35,6%, 40-59 лет - 24,2% и 60 лет и старше – 23%, составляющие 83 % от всех заболевших.

Он отметил, что в связи с напряженной эпидемиологической ситуацией по коронавирусной инфекции, интенсивным распространением варианта дельта (индийского штамма) среди населения и увеличением больных с клиническими симптомами до 94%, требующем дополнительных инфекционных коек для их госпитализации, а также в целях стабилизации эпидемиологической ситуации и организации нового учебного года в учреждениях образования в штатном режиме, продлеваются действующие ограничительные меры до 31 августа включительно.

Ранее было опубликовано новое постановление «О мерах по предупреждению распространения коронавирусной инфекции» Главного государственного санитарного врача Алматы Жандарбека Бекшина.


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#Алматы   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Данияр Дауталиев

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