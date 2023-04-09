В Алматы стартует городской конкурс среди молодых учителей

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Конкурс Almaty Ustazy проводится второй год подряд. Заявку для участия в первом этапе можно подать до 14 апреля этого года, передает МИА «Казинформ».

Как рассказали на брифинге региональной службы коммуникаций представители научно-методического центра новых технологий в образовании Управления образования города Алматы, конкурс проводится среди учителей 1-11 классов, преподающих основные предметы в государственных школах Алматы в возрасте до 36 лет включительно.

«Цель конкурса - выявление талантов и творческого потенциала педагогов, распространение передового педагогического опыта и повышение статуса педагога», - сообщила заместитель директора научно-методического центра Назгуль Биболова.

Также, по словам спикера, конкурс пройдет в три этапа:

- Первый этап – это разработка мультимедийной статьи на тему: «Моя философия образования».

- Второй этап – проведение конкурсного урока «Учитель – профессионал».

- Третий этап – проведение авторских мастер-классов на тему: «Я – учитель-лидер» (презентация своего педагогического опыта и мастерства).

Победители конкурса получат 5 млн тенге. Более того, пятеро финалистов получат возможность прохождения образовательной стажировки в Хельсинки.

«Признаком развития сферы образования является уровень глобальной цифровизации. Организуя данный конкурс, большое значение мы уделяем степени развития и сформированности информационной компетентности у наших педагогов», - отметил в свою очередь руководитель отдела по научно-методической и инновационной работе Акимжан Сайлыбаев.

В прошлом году на конкурс заявки подали более 3000 молодых педагогов Алматы. На данный момент регистрацию прошли более полутора тысяч человек. Организаторы надеются, что количество участников будет расти с каждым годом.

Желающие участвовать в конкурсе должны зарегистрироваться через платформу almatyustazy-2023.kz. Заявку необходимо заполнить до 14 апреля. Результаты первого тура будут подведены 26 апреля.

Все интересующие вопросы касательно участники могут задать в специальном Телеграм-канале.



