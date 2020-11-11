В Алматы стартовали дебаты среди претендентов в кандидаты в депутаты Мажилиса

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Сегодня в рамках Алматинской городской конференции партии «Nur Otan» стартует дебатный турнир для выявления кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента от Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Общее число претендентов в списки в Мажилис Парламента по мегаполису 13 человек: Константин Авершин, Мади Ахметов, Михаил Грачев, Мухтар Зулеев, Алтынай Кобеева, Ербулат Касымов, Тимур Нуртаев, Артур Платонов, Жулдыз Сулейменова, Есенгелди Талбидинов, Нурымбек Тау, Беккали Торгаев, Шухрат Шардинов.

В первом раунде участники презентуют основные тезисы своих предвыборных программ. Во втором – дискуссионная сессия в формате «вопрос-ответ».

Стоит отметить, что дебаты среди кандидатов на городской конференции проводятся впервые.

После чего путем голосования в информационной системе «Праймериз» делегатами будут избраны только 7 человек для участия в выборах в Мажилис Парламента по партийному списку. В голосовании примут участие делегаты, которые сами не являются участниками праймериз, не входят в городскую партийную квоту и не были доверенными лицами кандидатов.

Список будет сформирован путем большинства голосов присутствующих делегатов. Стоит отметить, что голосование - рейтинговое, это когда каждый делегат имеет право проголосовать за неограниченное число участников. Таким образом, каждый делегат может отдать голос как за одного претендента, так и за весь список.

Важно отметить, что мероприятие пройдет с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований.

Напомним, что идея внутрипартийного отбора вызвала широкий общественный интерес и в список претендентов в кандидаты депутаты для участия в выборах вошли люди набравшие наибольшее количество голосов путем голосования.

Так, в четырехдневном голосовании приняли участие 43 008 нуротановцев, что составляет 73% от общего числа партийцев Алматы.

Особенностью праймериз в Алматы стало то, что задать вопросы кандидатам мог каждый алматинец, оставив сообщение на официальных аккаунтах как самих кандидатов, так и районных филиалов партии.

За весь период агитационной работы кандидатами праймериз проведено порядка 5 тысяч встреч с однопартийцами, проведено более 40 дебатных турниров, общий охват участников составил более 150 тысяч человек.



