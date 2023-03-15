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    В Алматы стал известен обладатель чемпионского пояса «Полиция Барысы – 2023»

    15 Марта 2023, 14:00

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы стал известен обладатель чемпионского пояса «Полиция Барысы – 2023», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Традиционный турнир по қазақ күресі состоялся на базе ДП города Алматы. Это – масштабное спортивное мероприятие, объединившее 77 участников из 17 команд. Речь идет о сотрудниках служб и подразделений алматинской полиции. Состязание состоялось в шести весовых категориях.

    Турнирная таблица сложилась следующим образом:

    – 1-е место заняла сборная команда специального отряда быстрого реагирования;

    – 2-е место удостоилась сборная команда управления полиции Турксибского района;

    – 3-е призовое место заняла команда управления полиции Бостандыкского района. Обладателем чемпионского пояса «Полиция Барысы – 2023» стал инспектор СОБР ДП города Алматы капитан полиции Райымбек Есдаулетов.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Алматы Спорт Политика
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