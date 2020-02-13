В Алматы создан общественный фонд для решения проблем с качеством воздуха

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Казахстанские предприниматели учредили общественный фонд «AirVision.kz» для решения проблем с качеством воздуха в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Главной задачей фонда его учредители Берик Каниев и Алексей Ли называют очищение в течение ближайших нескольких лет воздуха в Алматы. Для решения этой задачи фонд намерен сотрудничать с государственными органами, гражданскими сектором, казахстанскими и зарубежными учеными и экспертным сообществом.

«Сейчас уже актуальная проблема, проблема нашего города, нашего воздуха, чем мы дышим. Мы хотели как-то сконцентрироваться на этой проблеме и хотим, чтобы наш фонд был местом, где могут собираться общественные активисты, ученые, конструктивные силы, инженеры, эксперты по экологии, чтобы всем вместе выработать решение главной проблемы. Наш фонд - некоммерческий, не ангажирован никому. Мы хотим, чтобы наши слова – это реально были конструктивные намерения, спокойно, конструктивно, во взаимодействии со всеми здравыми силами, с акиматом, сделать наш город чистым и безопасным. Я хочу здесь поблагодарить нашего акима Бакытжана Сагинтаева, он сейчас много этому внимание уделяет» - сказал Берик Каниев.

Вместе с тем, спикер отметил, что необходимо, чтобы в фонд стекались знания, образование, самые лучшие мировые практики.

«Мы бы хотели сделать, чтобы это была бы какая-то единая экспертиза, куда бы все стекалось, работать с университетами, проводить семинары, конференции, вырабатывать общую стратегию и потом, уже выработав конструктивное, правильное мнение представлять его городским службам. Участвовать в законодательных, законотворческих проектах и дальше продвигаться, чтобы фонд работал в части того, чтобы обеспечивал всеми необходимыми материалами, знаниями, для продвижения правильных вопросов, для решения экологической ситуации. Наш фонд - это такое звено между населением и акиматом. Хотим все сделать и экологический мониторинг и экологическое воспитание, снимать фильмы про экологию, воспитывать население, чтобы это приносило пользу для жителей и акимата», - отметил учредитель фонда.

Как было отмечено на пресс-конференции, первым шагом в решении проблемы загрязнения воздуха должно стать создание современной системы мониторинга, данные которого были бы максимально полными и достоверными.

Система достоверного мониторинга качества воздуха будет построена на методиках, рекомендуемых ВОЗ и международными экспертами в области экологии.

Фото: livingasia.online

