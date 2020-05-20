В Алматы создадут более 10 тысяч рабочих мест в сфере МСБ

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев обсудил с депутатами маслихата города вопросы обеспечения санитарной безопасности и реализации Плана поэтапного восстановления жизнедеятельности и экономики города Exit Strategy, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе акимата сообщили, что в ходе встречи, состоявшейся в режиме видеоконференцсвязи, были подняты вопросы борьбы с коронавирусной инфекцией, стабилизации эпидемиологической ситуации.

Отдельно остановились на поэтапном возобновлении деятельности предприятий. По предварительным данным, с 20 апреля после аудита на соблюдение санитарной безопасности количество занятых достигло 540 тыс. человек, из них около 200 тыс. жители области. Еще 84,2 тыс. человек выйдут на работу с 25 мая.

Как сообщил аким Алматы Бакытжан Сагинтаев, основными программами и механизмами восстановления экономики являются «Дорожная карта занятости», поддержка малого и среднего бизнеса, жилищное строительство, форсированное строительство объектов образования.

Так, по «Дорожной карте занятости» на 2020-2021 годы запланирована реализация 214 проектов на общую сумму 103,9 млрд тенге. Предусматривается капитальный, средний и текущий ремонт, реконструкция и строительство социально-культурных объектов, объектов ЖКХ и транспортной инфраструктуры, благоустройство населенных пунктов. Будет создано порядка 26 тыс. рабочих мест. После сдачи в эксплуатацию проектов откроется более 2 тыс. постоянных рабочих мест.

Б. Сагинтаев также отметил, что поддержка малого и среднего бизнеса является приоритетной задачей, от решения которой зависит становление Алматы как финансового и делового центра страны. Основной программой, инициированной акиматом, является Almaty Business-2025. Также с прошлого года заработал единственный в республике Центр предпринимательства Qoldaý, функционирующий по принципу «одного окна». Активизирована работа Индустриальной зоны и создаются малые промышленные парки.

В рамках озвученных проектов, а также госпрограмм развития, в частности, «Енбек», «Экономика простых вещей», поддержки проектов через ФРП «Даму» планируется создать более 10 тыс. рабочих мест в сфере предпринимательства.

Ранее сообщалось, что в Алматы в рамках Дорожной карты занятости на сегодня было запущено 74 проекта с охватом более пяти тысяч рабочих мест. Трудоустроены уже 1813 человек, 404 из них молодежь до 29 лет.