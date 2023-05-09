Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 444.16 eur/kzt 486.67

    rub/kzt 5.82 cny/kzt 64.14
Прогноз погоды
Астана+21+23℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Алматы

    В Алматы Совет генералов почтил память воинов-казахстанцев

    9 Мая 2023, 20:40

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В парке Первого Президента на Аллее, открытой в честь участников Великой Отечественной войны, прошел торжественный митинг, приуроченный ко Дню Победы. Мероприятие организовало республиканское общественное объединение «Совет генералов», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

    Почтить память воинов-казахстанцев, погибших в сражениях и ушедших в мирное время, поблагодарить здравствующих фронтовиков в парк пришли военнослужащие Алматинского гарнизона, представители местных исполнительных органов, курсанты Военно-технической школы, ветераны Вооруженных сил и локальных войн, воспитанники детско-юношеского военно-патриотического движения «Жас сарбаз».


    На концерте в сопровождении военного оркестра прозвучали песни и мелодии военных лет. Юным артистам, выступившим на нем, организаторы подарили книгу «Пике в бессмертие», посвященную прославленному летчику дважды Герою Советского Союза генерал-майору авиации Талгату Бегельдинову.

    В ходе мероприятия представители Алматинской военно-технической школы Министерства обороны развернули полевую кухню. Желающие подкрепиться с удовольствием отведали традиционную солдатскую кашу.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Алматы Армия ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА Минобороны РК Вооруженные силы
    Новости по теме
    Новости по теме
    Первого чемпиона «Алатау арланы» определили в Конаеве
    Автосалоны в Алматы навязывали покупателям допоборудование
    Более 60 участков выкупят для пробивки проспекта Абая в Алматы
    В Алматы компенсацию за изымаемые для строительства метро земли выплатят до конца мая
    Популярное
    1 Акимов наказали за незаконные действия при проведении госзакупок в Костанайской области
    2 Машину журналиста Виктора Сутягина поджег неизвестный в Атырау
    3 Сколько казахстанских боксеров вышло в полуфинал ЧМ-2023
    4 Более 60 участков выкупят для пробивки проспекта Абая в Алматы
    5 Евросоюз должен измениться - Олаф Шольц
    Новости партнеров