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    В Алматы состоялась церемония вручений ключей от новых машин скорой помощи

    16 Декабря 2020, 13:59

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы состоялась церемония вручений ключей от новых машин скорой помощи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В церемонии, которая прошла перед спорткомплексом Almaty Arena, принял участие аким Алматы Бакытжан Сагинтаев. Он вручил ключи от пятидесяти новых автомобилей скорой помощи директору службы скорой помощи Биржану Оспанову.

    Кареты скорой помощи оборудованы по последнему слову техники: в них установлены аппараты искусственной вентиляции легких, несколько кислородных баллонов, дефибрилляторы, ЭКГ- мониторы и другое оборудование.

    Всего было передано пятьдесят автомобилей марки Hyundai: 25 класса B и 25 класса C.

    Еще пятьдесят автомашин вручат до конца года.

    Как отметил аким Алматы обновление автопарка скорой помощи ведется в соответствии с трехлетним планом модернизации медучреждений мегаполиса.

    «Сегодня передали службе скорой помощи 50 новых автомобилей Hyundai – Н 350 BUS Ambulance. Они оснащены всем необходимым для оказания медпомощи на месте и своевременной госпитализации. На борту современных карет скорой – дефибрилляторы, электрокардиографы, аппараты ИВЛ и другое необходимое снаряжение», – отметил Бакытжан Сагинтаев.

    По его словам, пополнение парка проводится в соответствии с трехлетним планом модернизации медицинских учреждений города.

    «В этом году закуплено порядка 4,2 тысяч единиц медоборудования для 74 стационаров и поликлиник. Закуплено 85 новых карет скорой помощи. В начале следующего года поступят еще 50», – отметил аким Алматы.

    «Новые машины позволят сократить время прибытия к пациентам, а значит, вовремя оказывать помощь. Это особенно важно в период пандемии. Сохранение здоровья горожан – для нас приоритет. Берегите себя!», - обратился Б. Сагинтаев к алматинцам.

    Автор:

    Данияр Дауталиев

    Алматы Акимат Здравоохранение День Независимости
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