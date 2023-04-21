В Алматы состоится общегородской субботник Almaty Clean&Green

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 22 апреля 2023 года в 10:00 часов в Алматы пройдет широкомасштабная экологическая акция Almaty Clean & Green, впервые инициированная общественными организациями города, передает МИА «Казинформ».

В ходе акции планируется посадить около 5 тысяч деревьев. Акиматом Алматы будет оказана поддержка по предоставлению необходимого инвентаря (перчатки, мешки, лопаты, грабли), саженцев, обеспечению питьевой водой и питанием участников акции, а также в организации вывоза собранного мусора на полигон.

На время проведения субботника запланирована культурно-развлекательная программа. Акцию поддержали известные артисты РК. На всех участках будут проведены 15-минутные утренние зарядки бодрости, йога и зажигательный танец зумба. По завершению субботника среди участников будет проведена викторина на экологическую тематику с розыгрышем ценных призов.

Основные мероприятия с участием общественных организаций пройдут по следующим локациям:

1. Роща Баума (Турксибский район).Организатор: общественное движение ECONETWORK. Амбассадоры: заслуженный деятель РК Мурат Мутурганов, поэт, философ, член Союза писателей Казахстана Муратхан Шоқан, солист группы «Музарт» Кенжебек Жанабилов, певица Карагоз Сулейменова. Во время субботника актеры театрального мюзикла «Джулия» исполнят песни группы «А-Студио». По завершению состоится мастер-класс по созданию граффити от известных художников стрит-арта.

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2. Парк «Желтоксан-86» (Турксибский район). Организатор: РОО «Posadiderevo.kz». Амбассадоры: солист группы «Жигиттер» Ердос Канаев, заслуженный артист РК Бахтияр Тайлакбаев, певица Молдир Ауельбекова, певец Максат Базарбаев.

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3. Мкр.Кокжиек , возле д.32 (Жетысуский район). Организатор: Ассоциация озеленения Казахстана. Амбассадоры: заслуженный деятель Казахстана Амантай Бергалиев, солист группы «Жигиттер» Баглан Абдраимов, певец Абай Бегей.

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4. Вдоль речки м. Алматинка, сзади остановки «Детский санаторий Алатау» (Медеуский район). Организатор: Содружество спортивных туристов. Амбассадоры: певец Асхат Таргын, певец Нурсултан Нурбердиев, актер Бакыт Тушаев.

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Локальные субботники с участием коммунальных служб проведут также акиматы районов:

в Медеуском районе:

1. мкр. Алатау по ул. Ибрагимова (от границы города до границы СЭЗ «Парк инновационных технологий»)

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2. вдоль р. Малая Алматинка (от ресторана «AB» до ул.Митина)

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3. предгорье в мкр. Думан-3

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в Ауэзовском районе:

1. пр. Алтынсарина от ул. Жандосова до ул. Кабдолова

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2. ул. Момышулы от ул. Шаляпина до пр. Райымбека

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3. ул.Жубанова от ул. Момышулы до ул. Садовникова

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в Алатауском районе:

1. мкр. Дарабоз, 45 https://2gis.kz/almaty/geo/70030076215547790/76.821485%2C43.267421?m=76.82094%2C43.267778%2F17.94

2. берег р. Большая Алматинка от пр. Рыскулова до пр. Райымбека

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3. сквер в мкр. Карасу, озеро Карасу

https://2gis.kz/almaty/firm/70000001021541902

в Алмалинском районе:

1. восточный берег оз. Сайран (вход со стороны ул. Толе би)

https://2gis.kz/almaty/geo/70030076169750575/76.866664%2C43.247733?m=76.867259%2C43.248186%2F19.1

2. берег р.Большая Алматинка от ул.Толе би до пр.Райымбека

https://2gis.kz/almaty/geo/70030076169750575/76.864159%2C43.250672?m=76.867047%2C43.251394%2F18.1

3. сквер «АЗТМ» по ул. Толе би угол ул.Жарокова

https://2gis.kz/almaty/geo/70030076169750575/76.897395%2C43.251987

в Бостандыкском районе:

1. бульвар Гагарина от пр. Абая до ул. Жандосова

https://2gis.kz/almaty/geo/9430021605163016/76.894804%2C43.238325?m=76.897061%2C43.230453%2F16.19

2. сквер – пр. Аль-Фараби угол ул. Сыргабекова

https://2gis.kz/almaty/geo/9430073144770705/76.914318%2C43.204492?m=76.915924%2C43.2015%2F15.77

3. парк Дружбы с охватом набережной реки Есентай от пр. Аль-Фараби до ул. Тимирязева

https://2gis.kz/almaty/geo/9430021605163016/76.9279%2C43.224616?m=76.929061%2C43.221149%2F16.27

в Наурызбайском районе:

1. пустующий участок по пр. Райымбека (западнее ул. Алатау)

https://2gis.kz/almaty/geo/9430021605163017/76.776211%2C43.230733?m=76.777742%2C43.228942%2F16.83

2. пустующий участок севернее улицы Таргап

https://2gis.kz/almaty/geo/9430073144770703/76.787554%2C43.229262?m=76.788292%2C43.228867%2F14.23

3. ул. Дала (пустующий участок за общежитием)

https://2gis.kz/almaty/geo/9430073144770703/76.780134%2C43.226274?m=76.779296%2C43.226368%2F14.69

в Турксибском районе:

1. парк имени С. Сейфуллина

https://2gis.kz/almaty/geo/9430098914574551/76.940714%2C43.336452?m=76.940487%2C43.336388%2F20

в Жетысуском районе:

1. Северное кольцо, возле дома 87/7

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2. мкр.Айнабулак-4 (ЛОГ)

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Напомним, инициаторами проведения общегородского субботника выступили Ассоциация озеленителей Казахстана, ECONETWORK, РОО «Posadiderevo.kz», ОО «Содружество спортивных туристов». Общественные организации выступили в социальных сетях с призывом провести акцию в современном формате.

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