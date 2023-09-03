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    В Алматы, Шымкенте и Атырау ожидаются неблагоприятные метеоусловия

    3 Сентября 2023, 07:45

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – По прогнозам синоптиков, 3 сентября неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются в Алматы, Шымкенте, ночью в городе Атырау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

    Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха). Согласно данному прогнозу, 3 сентября на севере Казахстана ожидаются дожди, на севере - сильные дожди.

    При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

    - сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

    - людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты;

    - ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

    Напомним, штормовое предупреждение объявили синоптики в 12 регионах республики, а также в Астане и Шымкенте.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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