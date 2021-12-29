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    В Алматы, Шымкенте, Балхаше и Жезказгане снова неблагоприятные метеоусловия

    29 Декабря 2021, 04:25

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В пяти городах Казахстана 29 декабря ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, причем в четырех из них - уже второй день подряд, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

    29 декабря неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Актау, Алматы, Шымкент, Балхаш и Жезказган.

    В этих городах метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. Ожидается повышенный уровень загрязнения воздуха.

    Отметим, что в городах Алматы, Шымкент, Балхаш и Жезказган неблагоприятные метеоусловия прогнозируются уже второй день.

    Напомним, неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

    Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).



    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Алматы Экология Казгидромет Шымкент Погода
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