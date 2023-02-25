В Алматы с 2023 года начнут строительство 22 учебных заведений по проекту «Комфортная школа»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В целях своевременного и качественного исполнения поручений Главы государства министерством просвещения продолжается работа по разработке Дорожных карт развития системы образования на 2023 – 2029 годы. Министр просвещения РК Гани Бейсембаев и аким Алматы Ерболат Досаев подписали региональную дорожную карту по развитию системы образования на 2023-2029 годы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения.

«В рамках реализации принятой в сентябре прошлого года «Программы развития г. Алматы до 2025 года и среднесрочные перспективы до 2030 года» нами были разработаны дорожные карты, в том числе по развитию качественного образования. Я рад, что дорожная карта, которую мы с Вами подписали сегодня дополнена важными мероприятиями по решению проблем среднего образования, по повышению квалификации наших педагогов и другими немаловажным вопросам», - сказал аким города Алматы Ерболат Досаев.

По плану акимата Алматы, для решения вопроса дефицита мест в дошкольных организациях до 2029 года планируется увеличение госзаказа в детских садах на 35 тысяч мест. Активно решается вопрос дефицита ученических мест в школах. По проекту «Комфортная школа» с 2023 года планируется начать строительство 22 школ на 37 тысяч ученических мест за счет республиканского бюджета. Строительство еще 30 школ и 9 пристроек к организациям среднего образования позволит снизить дефицит ученических мест почти на 23 тысячи до 2025 года. Также планируется реновация 50 объектов образования, а около двухсот школ получат предметные кабинеты нового поколения.

Ежегодно около двух тысяч педагогов будут проходить курсы повышения квалификации. Кроме того, в текущем году появится первый региональный ресурсный центр дошкольного воспитания и обучения.

«Почти 18 тысяч педагогов Алматы пройдут курсы повышения квалификации, 450 представителей управленческого состава школ обучатся международным программам менеджмента, еще 9 тысяч педагогов пройдут обучение по программам формирования функциональной грамотности, цифровых компетенций и навыков. В соответствии с поручением Главы государства для обеспечения 100% охвата бесплатным техническим и профессиональным образованием планируется увеличить госзаказ в колледжах более чем на 20 тысяч мест», - отметил министр просвещения Гани Бейсембаев.

Немаловажным остается повышение доступности и качества организаций технического и профессионального образования.

До 2025 года планируется начать строительство двух новых колледжей с общежитиями на 300 койко-мест. Почти 4 тысячи преподавателей ТиПО пройдут курсы повышения квалификации, 600 педагогов специальных дисциплин и мастеров производственного обучения пройдут международную стажировку, а руководящий состав 85 колледжей будут повышать квалификацию по направлению менеджмент.

Наряду с этим ряд мероприятий направлен на развитие инклюзивного образования. Так, планируется расширение сети психолого-медико-педагогической консультации, кабинетов психолого-педагогической коррекции, увеличение госзаказа на специальную психолого-педагогическую помощь детям с особыми потребностями на 1400 мест и создание городского инклюзивного ресурсного центра.

Планируется строительство четырех центров инновационного творчества, двух летних лагерей, увеличение государственного образовательного заказа на дополнительное образование и модернизация школьных библиотек.

Кроме того, дорожная карта города включила меры по развитию творческого и интеллектуального потенциала детей, охране прав детей, противодействию коррупции в организациях образования.



