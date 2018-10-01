В Алматы птенцов беркута выпустили в дикую природу

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В горах Алматы состоялась церемония выпуска птенцов беркута, выращенных в питомнике «Сункар», в дикую природу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

За прошедшие годы в питомнике был выращен 21 птенец. До этого птенцы тренировались в вольерах и научились самостоятельно добывать себе пищу. На этот раз на волю выпустят еще 4 молодых беркутов.

«Уже на протяжении 6 лет «Эфес Казахстан» поддерживает этот проект по спасению национального символа страны, находившегося на грани исчезновения. Благодаря нашим усилиям совместно с питомником «Сункар», популяция беркутов в дикой природе в районе Больших и Малых Богутов утроилась. Естественно, будем продолжать спонсировать его и дальше, учитывая его значение для всей страны», - рассказывает директор департамента корпоративных отношений АО ИП «Эфес Казахстан» Чингиз Каскеев.

На следующий год организаторы запланировали специальную экспедицию. Специалисты проведут независимый мониторинг и подсчитают численность беркутов в дикой природе - это поможет оценить результаты их работы.

Напомним, социальный проект по выращиванию беркутов, которые занесены в Красную книгу, с последующим выпуском в дикую природу начался еще в 2012 году в рамках программы по защите беркутов «Внеси свой вклад. Сохрани природу». В рамках проекта проведен мониторинг численности беркутов, выявлены факторы, влияющие на их популяцию. К тому же соколиный питомник «Сункар» - единственный в Казахстане питомник хищных птиц, с 1989 года занимается разведением и сохранением редких видов хищных птиц.