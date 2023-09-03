В Алматы проведут завершающий этап испытания теплосетей

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Завершающий этап гидравлических испытаний тепловых сетей в преддверии нового отопительного сезона проведут на территориях всех районов Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Испытания магистральных и распределительных трубопроводов будут проводиться в контурах улиц:

4 сентября

в Алатауском районе:

Монке би – Момышулы – Райымбека – Фаризы Онгарсыновой;

в Алмалинском и Бостандыкском районах:

Карасай батыра – Кожамкулова – Тимирязева – Розыбакиева;

Карасай батыра – Байзакова – Утепова – Розыбакиева.

4 и 5 сентября

в Алмалинском и Жетысуском районах:

Абылай хана – Богенбай батыра – Муратбаева - Макатаева – Сейфуллина – Тобаякова.

С 4 по 13 сентября

в Бостандыкском районе:

микрорайон Мирас – Аскарова – Садыкова – микрорайоны Орбита - Саина – Рыскулбекова – Розыбакиева – Ходжанова – Большая Алматинка – Утепова – Жарокова – Басенова;

микрорайон Казахфильм - Лисянского – Розыбакиева – Жарокова – Экспериментальная база – Ходжанова – Аль-Фараби – микрорайон Алмагуль.

5 сентября

в Наурызбайском районе:

Райымбека – Жунусова – Абая – Алтын Орда.

5 и 6 сентября

в Ауэзовском районе:

Улугбека – Рыскулбекова – Саина – речка Большая Алматинка;

в Алмалинском, Жетысуском и Медеуском районах:

Сейфуллина – Рыскулова – Жангильдина – Райымбека – Куратова – Гоголя.

6 сентября

в Алатауском районе:

Монке би – Момышулы – Фаризы Онгарсыновой - микрорайон Зерделі;

в Алмалинском и Бостандыкском районах:

Кабанбай батыра – Жандосова – Варламова – Айманова.

7 сентября

в Наурызбайском районе:

Проектируемая – Айтбаева – Райымбека – Алтын Алаш.

7 и 8 сентября

в Алмалинском, Ауэзовском и Бостандыкском районах:

Толе би – Сатпаева – Ашимова - Ислама Каримова.

7 и 13 сентября

в Алмалинском, Бостандыкском и Медеуском районах:

Гоголя – Курганская – Сатпаева – Чайковского;

Айтеке би – Панфилова – Шевченко – Желтоксан – Тимирязева – Байтурсынова;

Панфилова – Абая – Желтоксан – Тимирязева – Гоголя – речка Есентай.

8 сентября

в Алмалинском и Жетысуском районах:

Райымбека – Бродского – Рыскулова – Сейфуллина;

в Алатауском районе:

посёлок Аққайнар – Мамбетова – южная сторона БАКа.

11 сентября

в Алмалинском районе:

Чокина – Карасай батыра – Емцова – Райымбека;

в Алатауском районе:

Райымбека – Отрарская – Рыскулова – Немировича-Данченко.

12 сентября

в Ауэзовскиюом районе:

Толе би – Райымбека – Яссауи – Емцова.

12 и 13 сентября

в Алмалинском, Ауэзовском и Бостандыкском районах:

Толе би – Рыскулова – Яссауи – Ислама Каримова.

13 сентября

в Алмалинском районе:

Карасай батыра – Ислама Каримова – Райымбека – Масанчи;

в Ауэзовском районе:

Улугбека – Жандосова – Саина – Яссауи.

Всем потребителям, проживающим на указанных территориях, горячее водоснабжение будет полностью сохранено.

Во время проверки магистральных и распределительных трубопроводов – ежедневно с 4.00 до 7.00 – горожанам и гостям мегаполиса рекомендуем соблюдать осторожность.

Несмотря на меры обеспечения безопасности, не исключены нештатные ситуации: выход на поверхность воды, частичное разрушение дорожного покрытия и др. В таких случаях не предпринимайте никаких самостоятельных действий, немедленно покиньте место происшествия, сообщив о нем в ТОО «Алматинские тепловые сети» по телефонам в Алматы: 378-06-48, 378-06-62 (прямой номер), call-центр: 341-07-00 или 341-07-77 (добавочный 1011 или 1014), а также 109.

Гидравлические испытания проводятся для проверки состояния теплосетей, их оборудования и выявления проблемных участков трубопроводов в рамках подготовки городского теплокомплекса к предстоящему отопительному сезону.