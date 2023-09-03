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    В Алматы проведут завершающий этап испытания теплосетей

    3 Сентября 2023, 03:25

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Завершающий этап гидравлических испытаний тепловых сетей в преддверии нового отопительного сезона проведут на территориях всех районов Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата города.

    Испытания магистральных и распределительных трубопроводов будут проводиться в контурах улиц:

    4 сентября

    в Алатауском районе:

    Монке би – Момышулы – Райымбека – Фаризы Онгарсыновой;

    в Алмалинском и Бостандыкском районах:

    Карасай батыра – Кожамкулова – Тимирязева – Розыбакиева;

    Карасай батыра – Байзакова – Утепова – Розыбакиева.

    4 и 5 сентября

    в Алмалинском и Жетысуском районах:

    Абылай хана – Богенбай батыра – Муратбаева - Макатаева – Сейфуллина – Тобаякова.

    С 4 по 13 сентября

    в Бостандыкском районе:

    микрорайон Мирас – Аскарова – Садыкова – микрорайоны Орбита - Саина – Рыскулбекова – Розыбакиева – Ходжанова – Большая Алматинка – Утепова – Жарокова – Басенова;

    микрорайон Казахфильм - Лисянского – Розыбакиева – Жарокова – Экспериментальная база – Ходжанова – Аль-Фараби – микрорайон Алмагуль.

    5 сентября

    в Наурызбайском районе:

    Райымбека – Жунусова – Абая – Алтын Орда.

    5 и 6 сентября

    в Ауэзовском районе:

    Улугбека – Рыскулбекова – Саина – речка Большая Алматинка;

    в Алмалинском, Жетысуском и Медеуском районах:

    Сейфуллина – Рыскулова – Жангильдина – Райымбека – Куратова – Гоголя.

    6 сентября

    в Алатауском районе:

    Монке би – Момышулы – Фаризы Онгарсыновой - микрорайон Зерделі;

    в Алмалинском и Бостандыкском районах:

    Кабанбай батыра – Жандосова – Варламова – Айманова.

    7 сентября

    в Наурызбайском районе:

    Проектируемая – Айтбаева – Райымбека – Алтын Алаш.

    7 и 8 сентября

    в Алмалинском, Ауэзовском и Бостандыкском районах:

    Толе би – Сатпаева – Ашимова - Ислама Каримова.

    7 и 13 сентября

    в Алмалинском, Бостандыкском и Медеуском районах:

    Гоголя – Курганская – Сатпаева – Чайковского;

    Айтеке би – Панфилова – Шевченко – Желтоксан – Тимирязева – Байтурсынова;

    Панфилова – Абая – Желтоксан – Тимирязева – Гоголя – речка Есентай.

    8 сентября

    в Алмалинском и Жетысуском районах:

    Райымбека – Бродского – Рыскулова – Сейфуллина;

    в Алатауском районе:

    посёлок Аққайнар – Мамбетова – южная сторона БАКа.

    11 сентября

    в Алмалинском районе:

    Чокина – Карасай батыра – Емцова – Райымбека;

    в Алатауском районе:

    Райымбека – Отрарская – Рыскулова – Немировича-Данченко.

    12 сентября

    в Ауэзовскиюом районе:

    Толе би – Райымбека – Яссауи – Емцова.

    12 и 13 сентября

    в Алмалинском, Ауэзовском и Бостандыкском районах:

    Толе би – Рыскулова – Яссауи – Ислама Каримова.

    13 сентября

    в Алмалинском районе:

    Карасай батыра – Ислама Каримова – Райымбека – Масанчи;

    в Ауэзовском районе:

    Улугбека – Жандосова – Саина – Яссауи.

    Всем потребителям, проживающим на указанных территориях, горячее водоснабжение будет полностью сохранено.

    Во время проверки магистральных и распределительных трубопроводов – ежедневно с 4.00 до 7.00 – горожанам и гостям мегаполиса рекомендуем соблюдать осторожность.

    Несмотря на меры обеспечения безопасности, не исключены нештатные ситуации: выход на поверхность воды, частичное разрушение дорожного покрытия и др. В таких случаях не предпринимайте никаких самостоятельных действий, немедленно покиньте место происшествия, сообщив о нем в ТОО «Алматинские тепловые сети» по телефонам в Алматы: 378-06-48, 378-06-62 (прямой номер), call-центр: 341-07-00 или 341-07-77 (добавочный 1011 или 1014), а также 109.

    Гидравлические испытания проводятся для проверки состояния теплосетей, их оборудования и выявления проблемных участков трубопроводов в рамках подготовки городского теплокомплекса к предстоящему отопительному сезону.

    Автор:

    Гульсара Кенбаева

    Алматы Отопительный сезон
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