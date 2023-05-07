В Алматы прошел праздничный концерт в честь Дня защитника Отечества

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев состоялось торжественное мероприятие, которое открылось внесением государственного флага Казахстана знаменной группой под аккомпанемент сводного оркестра Алматинского регионального гарнизона, передает МИА «Казинформ».

К мемориалу Славы пришли сотни военных и представителей органов внутренних дел в парадной форме, а также их супруги, дети, родители. Родственники со слезами на глазах наблюдали за тем, как чествуют их близких, которые ежедневно готовы рисковать жизнью ради того, чтобы сохранить мир. На площади собрались и ветераны различных воин, и действующие защитники Отечества, и те, кто еще только учится. Организаторы отметили, что близость Дня защитника Отечества и Дня Победы символизирует преемственность поколений.

У Дома офицеров также состоялась церемония награждения военнослужащих и представителей правоохранительных органов. Награды им вручил заместитель акима города Арман Кырыкбаев.

«Сегодня великий праздник, который мы отмечаем в светлый и солнечный день, чествуя своих защитников Отечества под безоблачным синим небом. Главная миссия наших военных, стражей порядка и спецслужб – хранить мир и покой в стране. Силовые структуры – это безопасность наших рубежей. Пусть так будет и дальше», - сказал Арман Кырыкбаев.

Благодарственные письма получили заместитель начальника департамента обороны – начальник управления комплектования Гаухар Сырлыбаева; начальник отдела планирования и координации департамента обороны Жаслан Далбаев; военный дирижер Военного института Сухопутных войск имени Сагадата Нурмагамбетова - руководитель оркестра, старший лейтенант Ади Кабдрахманов; главный специалист группы технического регулирования Управления государственного пожарного контроля, майор гражданской защиты Асет Майлыбаев; старший прокурор Аппаратного управления прокуратуры города Алматы, юрист 1 класса Нурсултан Жиделбай; оперуполномоченный отдела криминальной полиции, майор полиции Мурат Рыскулбеков; оперативный сотрудник департамента КНБ по Алматы Айбек Садыхан; командир взвода МВД РК Управления специализированной службы охраны Алматы, старший лейтенант полиции Айдос Жанкушиков; заведующий кафедрой уголовного права, уголовного процесса и криминологии Алматинской академии МВД РК имени М. Есбулатова, кандидат юридических наук, профессор, полковник полиции Естай Абилезов; оперуполномоченный департамента экономических расследований и инспекций по особо важным делам Жаксылык Мырзахан.

Кроме того, полковник Раджан Жанысов удостоился ордена «Құрмет», а подполковник Данияр Карманов – ордена «Айбын».

Официальную часть праздника завершили строевые упражнения с оружием от курсантов Военного института сухопутных войск имени Сагадата Нурмагамбетова.

Наблюдая за действиями военных, маршировать пробовали даже маленькие дети, которые пришли на церемонию вместе с родителями.

Затем начался праздничный концерт с участием звезд казахстанской эстрады. Музыкальный подарок защитникам Отечества сделали такие коллективы, как вокальный квартет Il canto, Багдат Абдраимов, Толкын Забирова, Жамиля Серкебаева и многие другие.





Напомним, сегодня, 7 Мая, в Казахстане отмечается День защитника Отечества. В этот день 31 год назад был подписан указ о создании Национальных Вооруженных сил.



