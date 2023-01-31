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    В Алматы прошел первый чемпионат спецназовцев по армейскому рукопашному бою

    31 Января 2023, 13:35

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За кубок командующего Силами специальных операций Вооруженных сил боролись более 60-ти военнослужащих, представлявших 8 команд, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

    Турнир рукопашников состоялся в рамках плана боевой подготовки подразделений Сил специальных операций на базе Спортивного комитета Министерства обороны – Центрального спортивного клуба.

    «Владение приемами армейского рукопашного боя – обязательное условие для представителей элитных подразделений Вооруженных сил. Командование Сил специальных операций было создано год назад. Тем не менее, у нас уже есть опыт участия в различных чемпионатах. В нынешнем турнире состязались чемпионы мира, Азии и СНГ, имеющие звание мастера спорта и другие спортивные достижения», – поделился успехами старший офицер управления командующего Силами специальных операций майор Нурдаулет Ержигитов.


    По итогам чемпионата первое место заняла команда войсковой части 32356, второе – в/ч 22750, третье – в/ч 66597. Специальная номинация «Лучший спортсмен» была присуждена военнослужащему по контракту войсковой части 22750 сержанту 3 класса Сакену Унгалбекову, «Лучший судья» – представителю Десантно-штурмовых войск майору Марату Агамбаеву.


    Фото: gov.kz

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Алматы Армия Вооруженные силы
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