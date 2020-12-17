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    В Алматы прошёл флешмоб партии «Ақ жол»

    17 Декабря 2020, 19:44

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В ТРЦ «MEGA Alma-Ata» прошёл молодежный флешмоб. Акция прошла в рамках предстоящего участия Демпартии «Ақ жол» в выборах депутатов маслихата и Мажилиса Парламента РК. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии.

    Флешмоб прошёл с соблюдением санитарных и карантинных норм. Организатором выступил Молодежный совет Алматинского филиала ДПК «Ак жол».

    Музыкальным финалом флешмоба стала песня «Мекенiм Қазақстан». Алматинцам раздали агитационные материалы и поздравили с Днём Независимости.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Алматы Выборы-2021
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