В Алматы прошёл флешмоб партии «Ақ жол»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В ТРЦ «MEGA Alma-Ata» прошёл молодежный флешмоб. Акция прошла в рамках предстоящего участия Демпартии «Ақ жол» в выборах депутатов маслихата и Мажилиса Парламента РК. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии.

Флешмоб прошёл с соблюдением санитарных и карантинных норм. Организатором выступил Молодежный совет Алматинского филиала ДПК «Ак жол».

Музыкальным финалом флешмоба стала песня «Мекенiм Қазақстан». Алматинцам раздали агитационные материалы и поздравили с Днём Независимости.