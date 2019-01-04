В Алматы проходит судебный процесс по убийству Дениса Тена

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Адвокат подсудимой Жанар Толыбаевой заявил, что не согласен с версией о заказном убийстве фигуриста, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На скамье подсудимых трое – Арман Кудайбергенов, Нуралы Киясов и Жанар Толыбаева.

А. Кудайбергенов подозревается в совершении преступлений, предусмотренных по пункту 2 части 2 статьи 188 (кража), пунктам 1 и 5 части 2 статьи 192 (разбой), пунктам 7, 8 части 2 статьи 99 (убийство) УК РК. Н. Киясов - пунктам 1, 4 части 2 статьи 192 (разбой) пунктам 7, 8 части 2 статьи 99 (убийство) УК РК.

Ж. Толыбаева – по статье 434 (недонесение о преступлении), части 3 статьи 24 и пункту 1 части 2 статьи 188 (покушение на совершение кражи по предварительному сговору) УК РК.



«Нет никаких оснований думать, что есть и другие причастные лица. То, что это заказное убийство - уму непостижимо», - прокомментировал журналистам адвокат Амангельды Сариев.

По словам Сариева, предъявленное против Жанар Толыбаевой обвинение по статье 434 (недонесение о преступлении) не соответствует ее показаниям. Как считает, адвокат эту статью можно было вменить, если бы его подзащитная видела своими глазами, как убивали Тена и скрыла бы это от всех. Со слов адвоката, о том, что был убит Денис Тен подсудимая узнала из СМИ.

«Почему они решили объединиться и снимать квартиру? Это все несовпадение. Қудайбергенов только приехал из Астаны, еще не снимал квартиру, а Толыбаева в то время уже через два дня должна была устроится на работу. Для этого они сняли квартиру. Кроме того, Киясова брат выгнал из дома», - рассказал Амангельды Сариев.

Напомним, на второй день главного судебного разбирательства в суде выступила мама известного фигуриста Оксана Тен