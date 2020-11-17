Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Закон и право

    В Алматы пресекли канал сбыта фальшивой валюты на $800 000

    17 Ноября 2020, 11:55

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Департаментом экономических расследований по г.Алматы проводится досудебное расследование в отношении жителя города по факту неоднократного сбыта фальшивой иностранной валюты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК.

    Мужчина подозревается в сбыте фальшивой иностранной валюты номиналом 100 долларов США, в количестве 2932 штуки на общую сумму 293 200 долларов США.

    Кроме того подозреваемый хранил с целью сбыта 600 000 фальшивых долларов США.

    В отношении него судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.

    Другая информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Алматы Минфин РК Видео
    Новости по теме
    Популярное
    1 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    2 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    3 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    4 В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
    5 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке